«Росгосстрах»: объем выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области превысил 162 млн рублей

За две недели с начала процесса урегулирования масштабного страхового события в Иркутской области «Росгосстрах» выплатил пострадавшим от наводнения более 162 млн рублей. В компанию официально поступило 597 заявлений от страхователей, эксперты успели провести осмотр и оценку 572 застрахованных объектов.

«Основная масса заявлений от жителей затопленных территорий касается повреждения или уничтожения строений — жилых домов, надворных построек. Много заявлений также по испорченному домашнему имуществу и движимому имуществу, — рассказала директор филиала в Иркутской области Ирина Зарубина. — Зарегистрировано также 27 заявлений от клиентов-юридических лиц — у них помимо недвижимости речь идет от повреждении или уничтожении товарно-материальных ценностей».

По уже официально заявленным в компанию убыткам, объем ущерба, нанесенного стихией клиентам «Росгосстраха» в Иркутской области, предварительно оценивается в более чем 250 млн рублей.

«Но эта сумма будет меняться, поскольку не все клиенты еще успели подать заявления, и не все процедуры осмотра и оценки завершены, — уточнила член Правления — руководитель Блока «Урегулирование убытков» ПАО СК «Росгосстрах» Татьяна Федосеева. — В любом случае финансовое положение нашей компании позволяет ей в полном объеме выполнять свои обязательства перед страхователями и оперативно осуществлять выплаты пострадавшим людям. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников все формальности занимают считанные дни. Жители Тулуна, Нижнеудинска и других городов в зоне бедствия максимально быстро получают возмещение. В наш страховой отдел в Тулуне уже поступило несколько благодарностей в адрес агентов, администраторов и экспертов, работа которых позволила клиентам оперативно получить деньги».