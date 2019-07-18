Генпрокурор Юрий Чайка провел совещание в Тулуне

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в городе Тулуне Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от наводнения. Всего им принято более 30 человек. Кроме того, под председательством Генерального прокурора состоялось совещание о состоянии законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области.

В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев, председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областей.

На совещании дана оценка полноты и своевременности проводимых мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, оказания мер государственной поддержки пострадавшим гражданам. Принят ряд решений в целях повышения их эффективности.



