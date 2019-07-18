ФНС сообщила о новых налоговых вычетах и льготах по имущественным налогам физлиц

С этого года для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, при расчете земельного налога применяется новый налоговый вычет (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ): размер кадастровой стоимости, с которой взимается налог, уменьшается на стоимость 600 кв. м в отношении земельного участка, принадлежащего такому гражданину.Об этом рассказал начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащёнов в эфире программы «Налоги».

«Если участок многодетного родителя (усыновителя, опекуна) составляет 10 соток, то шесть из них налогом облагаться не будут. Если участок 600 кв. м или меньше, то налог предъявляться не будет. Этот вычет предоставляется только по одному земельному участку, принадлежащему многодетному лицу. При этом если один участок принадлежит матери, а другой – отцу, то на вычет имеют право оба родителя», – пояснил Алексей Лащёнов.

Кроме того, многодетным впервые предоставлены дополнительные вычеты по налогу на имущество физлиц, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Так, общий вычет (пп. 3-5 ст. 403 НК РФ), то есть необлагаемая налогом площадь, составляет 20 кв. м для любой квартиры и комнаты и 50 кв. м для каждого жилого дома. Для многодетных теперь предусмотрены дополнительные вычеты (п. 6.1 ст. 403 НК РФ): налоговая база (кадастровая стоимость) уменьшается ещё на 5 кв. м по одной квартире и комнате и на 7 кв. м – по одному жилому дому в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Например, если площадь жилого дома – 100 кв. м, то 50 из них не облагаются налогом по общему вычету, а ещё 21 – за счет дополнительного вычета для матери с тремя несовершеннолетними детьми, которой принадлежит данный дом.

Также с 2019 года ограничен (п. 17 ст. 396 НК РФ) предельный рост земельного налога для физлиц: по сравнению с предыдущим годом налог не может вырасти больше, чем на 10%. Исключение – не используемые земельные участки для жилищного строительства, при расчете налога за которые применены повышающие коэффициенты (пп. 15, 16 ст. 396 НК РФ).

Алексей Лащёнов рассказал, что с 2019 года налоговые органы перешли на упрощенный порядок предоставления льгот при налогообложении недвижимого имущества физлиц. Пенсионерам, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, многодетным и собственникам хозпостроек на садовых, огородных и приусадебных участках площадью не более 50 кв. м теперь не нужно подавать заявления о предоставлении льгот, собирать документы-основания и предоставлять их в налоговые инспекции. Налоговые органы применяют соответствующие льготы автоматически (п. 6 ст. 407 НК РФ) (в «беззаявительном» порядке) на основании информации, полученной в рамках межведомственного обмена. Так, о многодетных сведения налоговикам поступают от органов соцзащиты, о владельцах хозпостроек – от Росреестра, о пенсионерах и инвалидах – от Пенсионного фонда России. Однако, если такая информация не поступила, льготник может самостоятельно обратиться в инспекцию либо подать заявление о предоставлении льготы через личный кабинет налогоплательщика.