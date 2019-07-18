Силуанов абсолютно прав

Советский Союз развалился не из-за иностранных санкций, а из-за безответственной экономической и финансовой политики. Об этом заявил первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, современная Россия принципиально отличается от позднего СССР. «Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан. Но хорошо работать можно и нужно и в этих условиях», — сказал Силуанов. «Не мы первые, не мы последние», — добавил он. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», полностью согласен с позицией руководителя российского Министерства Финансов:

— СССР рухнул, прежде всего, из-за политики Горбачева. Хотя, конечно, сыграло свою роль и падение цен на нефть. Внутренняя политика Горбачева привела к хаосу и серии кровавых конфликтов, прежде всего, на Кавказе и в Прибалтике. Для поддержания своей популярности Горбачев запустил печатный станок, стал повышать зарплаты. Деньги не были обеспечены производством товаров, цены были государственные, фиксированные. Как следствие – товарный дефицит. По факту в гиперинфляции 1992 года виноваты не Ельцин и Гайдар, а Горбачев. Гайдар просто привел цены в соответствие с размером денежной массы. А ввод конвертируемости рубля позволил убрать за счет импорта товарный дефицит.

Ельцин и Гайдар просто отпустили все на волю невидимой руки рынка. И она показала, сколько в реальности стоили деньги в период распада СССР. Можно ли осуждать их за это?! Вряд ли. Это было неизбежно. Другое дело, что можно было бы попытаться сохранить советские сбережения, конвертировав сберкнижки в акции «Связьинвеста», «РАО ЕЭС России», «Газпрома», «Лукойла» и т.д. И быстро запустить фондовый рынок на ММВБ. Вместо этого были ваучеры и залоговые аукционы. Но это уже вопрос модели приватизации, а не денежной политики. В конечном счете, удалось победить гиперинфляцию резким сжатием денежной массы и далось это российскому правительству и Банк России с большим трудом.

Сегодняшняя буржуазная Россия в отличие от позднего СССР проводит очень взвешенную, я бы даже сказал, излишне консервативную финансовую политику. Страна устойчива к внешним шокам. Да, акции российских компаний из-за санкций дешевле, как и рубль. Темпы экономического роста ниже. В терминах реальной экономики Россия из-за санкций теряет 0,5-1% ВВП. Но это, в принципе, обычная ситуация. Первые санкции против России Запад ввел, вероятно, еще во времена Ивана Грозного.