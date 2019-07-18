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ИНК ищет прорывные идеи для бизнеса. Компания приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции

18 июля 2019

Четвертая научно-техническая конференция (НТК), организатором которой выступает Иркутская нефтяная компания, состоится 24-25 октября 2019 года. В этом году существенно увеличилось количество направлений для участников НТК.

Цель конференции – поиск прорывных идей и решений актуальных проблем бизнеса. В числе ключевых требований к проектам – привязка к конкретному производственному объекту или процессу, отражение путей и условий внедрения новшества и расчет экономического эффекта.

ИНК приглашает студентов и аспирантов к участию в НТК-2019. Отправлять заявку на участие в конференции нужно по адресу fedotova_mi@irkutskoil.ru. Срок приема заявок – 20 августа 2019 года.

Основные требования:

• работы должны содержать элементы новизны для отрасли, быть нацеленными на решение актуальных проблем по направлениям деятельности нефтегазовых компаний, улучшение производственных и связанных с ним процессов в рамках компаний, работающих в Восточной Сибири (в том числе повышение эффективности, сокращение производственных затрат, внедрение новых форм и методов работы, использование передовых технологий и т.п.);

•  в работе должны использоваться конкретные технико-экономические и иные показатели (объемы инвестиций, срок окупаемости, экономия средств от реализации и т.д.) и должны отражать экономический эффект о предполагаемого внедрения (если в рамках работы возможен расчет экономического эффекта);

•  в работе должны быть произведены расчеты с привязкой к конкретному производственному объекту или процессу, указаны пути и условия внедрения предлагаемого новшества.

В этом году для участия в НТК 2019 достаточно подать заявку на электронный адрес: fedotova_mi@irkutskoil.ru по форме (ссылка). А оформление презентации с основной информацией для доклада сделать уже после его включения в список участников конференции.

Полный список направлений:

1.       Промышленная, пожарная, транспортная безопасность, охрана труда и охрана здоровья

2.       Разработка месторождений, геологоразведочные работы

3.       Технология добычи нефти и газа

4.       Подготовка, переработка и перекачка нефти

5.       Технология переработки и подготовки газа

6.       Автоматизация производства

7.       Информационные технологии

8.       Экономика, финансы, бухгалтерский учет, налогообложение и коммерция

9.       Бурение скважин

10.   Текущий и капитальный ремонт скважин

11.   Энергетика и энергоэффективность

12.   Менеджмент: системы управления, оптимизация процессов, документооборот

13.   Снабжение, транспортная и складская логистика

14.   Проектирование и строительство объектов

15.   Экология и региональная политика

16.   Персонал, труд, социальное обеспечение

17.   СПБО: совершенствование производственно-бытового обеспечения

18.   Механика, надежность оборудования

19.   Трубопроводный транспорт

20.   Перспективное планирование и инжиниринг

21.   Нефтепромысловая химия


/ СИА /
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