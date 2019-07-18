ИНК ищет прорывные идеи для бизнеса. Компания приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции

Четвертая научно-техническая конференция (НТК), организатором которой выступает Иркутская нефтяная компания, состоится 24-25 октября 2019 года. В этом году существенно увеличилось количество направлений для участников НТК.

Цель конференции – поиск прорывных идей и решений актуальных проблем бизнеса. В числе ключевых требований к проектам – привязка к конкретному производственному объекту или процессу, отражение путей и условий внедрения новшества и расчет экономического эффекта.

ИНК приглашает студентов и аспирантов к участию в НТК-2019. Отправлять заявку на участие в конференции нужно по адресу fedotova_mi@irkutskoil.ru. Срок приема заявок – 20 августа 2019 года.

Основные требования:

• работы должны содержать элементы новизны для отрасли, быть нацеленными на решение актуальных проблем по направлениям деятельности нефтегазовых компаний, улучшение производственных и связанных с ним процессов в рамках компаний, работающих в Восточной Сибири (в том числе повышение эффективности, сокращение производственных затрат, внедрение новых форм и методов работы, использование передовых технологий и т.п.);

• в работе должны использоваться конкретные технико-экономические и иные показатели (объемы инвестиций, срок окупаемости, экономия средств от реализации и т.д.) и должны отражать экономический эффект о предполагаемого внедрения (если в рамках работы возможен расчет экономического эффекта);

• в работе должны быть произведены расчеты с привязкой к конкретному производственному объекту или процессу, указаны пути и условия внедрения предлагаемого новшества.

В этом году для участия в НТК 2019 достаточно подать заявку на электронный адрес: fedotova_mi@irkutskoil.ru по форме (ссылка). А оформление презентации с основной информацией для доклада сделать уже после его включения в список участников конференции.

Полный список направлений:

1. Промышленная, пожарная, транспортная безопасность, охрана труда и охрана здоровья

2. Разработка месторождений, геологоразведочные работы

3. Технология добычи нефти и газа

4. Подготовка, переработка и перекачка нефти

5. Технология переработки и подготовки газа

6. Автоматизация производства

7. Информационные технологии

8. Экономика, финансы, бухгалтерский учет, налогообложение и коммерция

9. Бурение скважин

10. Текущий и капитальный ремонт скважин

11. Энергетика и энергоэффективность

12. Менеджмент: системы управления, оптимизация процессов, документооборот

13. Снабжение, транспортная и складская логистика

14. Проектирование и строительство объектов

15. Экология и региональная политика

16. Персонал, труд, социальное обеспечение

17. СПБО: совершенствование производственно-бытового обеспечения

18. Механика, надежность оборудования

19. Трубопроводный транспорт

20. Перспективное планирование и инжиниринг

21. Нефтепромысловая химия