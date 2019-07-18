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Райффайзенбанк упростил подачу заявки на кредит для клиентов из малого бизнеса

18 июля 2019

Райффайзенбанк реализовал возможность подачи заявки на кредит для малого бизнеса в интернет-банке Raiffeisen Business Online (RBO). Это авторизованная зона, и данные, которыми банк уже располагает о клиенте, предоставлять не нужно, поэтому процесс подачи заявки для существующих клиентов значительно упрощается и ускоряется.

Анкета, заполняемая на сайте или в интернет-банке, автоматически попадает в кредитный конвейер, поэтому на предварительное одобрение уходит не более пяти минут, а окончательное решение будет принято в течение дня.

Ранее возможность подать заявку была реализована для новых и существующих клиентов на сайте банка. Цель нововведений — сэкономить время предпринимателя на коммуникацию с банком. Нет необходимости посещать банк, чтобы получить решение о возможности кредитования. Прийти в отделение нужно только один раз — чтобы подписать договор, когда кредит уже одобрен.


/ СИА /
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