ВСЖД: 50 млн рублей будет направлено на строительство четырех пешеходных переходов в 2019 году

На Восточно-Сибирской железной дороге началось строительство четырех современных пешеходных переходов через пути. Они появятся на станциях Черемхово, Гончарово, Посольская и участке Утулик – Байкальск. Инженерные сооружения нового поколения возводятся в одном уровне с железной дорогой и оборудуются световой и звуковой сигнализацией, а также специальными «накопителями» для регулировки прохода пешеходов. Стоимость работ по всем объектам составит 50 млн. рублей, об этом 17 июля сообщила пресс-служба компании.

При строительстве переходов используются долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Для безопасного передвижения граждан в темное время суток на переходах предусмотрено освещение. Строительство ведется в рамках инвестиционной программы "Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД".

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство еще четырех подобных объектов в 2020 году. Их планируют установить на участках Улан-Удэ – Дивизионная, Падунские Пороги – Гидростроитель, а также на станциях Гидростроитель и Тальцы.