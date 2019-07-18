Новости

ВСЖД: 50 млн рублей будет направлено на строительство четырех пешеходных переходов в 2019 году

18 июля 2019

На Восточно-Сибирской железной дороге началось строительство четырех современных пешеходных переходов через пути. Они появятся на станциях Черемхово, Гончарово, Посольская и участке Утулик – Байкальск. Инженерные сооружения нового поколения возводятся в одном уровне с железной дорогой и оборудуются световой и звуковой сигнализацией, а также специальными «накопителями» для регулировки прохода пешеходов. Стоимость работ по всем объектам составит 50 млн. рублей, об этом 17 июля сообщила пресс-служба компании.

При строительстве переходов используются долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Для безопасного передвижения граждан в темное время суток на переходах предусмотрено освещение. Строительство ведется в рамках инвестиционной программы "Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД".

Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство еще четырех подобных объектов в 2020 году. Их планируют установить на участках Улан-Удэ – Дивизионная, Падунские Пороги – Гидростроитель, а также на станциях Гидростроитель и Тальцы.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании