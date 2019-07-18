Росреестр: На 53% больше сделок с недвижимостью зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года

В Иркутской области за январь - июнь 2019 года зарегистрировало более 298,5 тысяч прав и ограничений прав, обременений объектов недвижимости. Об этом сообщает 18 июля пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 53%, когда было зарегистрировано около 195 тысяч прав и ограничений прав.

Также более 21 тысячи прав зарегистрировано ведомством по заявлениям о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Порядка 36 тысяч заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, включая единую процедуру, поступило в Управление в электронном виде. За аналогичный период 2018 года в электронном виде ведомством было принято около 14 тысяч заявлений. Кроме того, с января по июнь 2019 года ведомство зарегистрировало 8248 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Средний срок регистрации прав на недвижимость по состоянию на июнь составил два дня. Это в 3,5 раза меньше установленного законом срока.