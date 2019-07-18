В Братске приостановили эксплуатацию ТЦ «За стеклом»

В Братске приостановлена эксплуатация торгового центра «За стеклом» в связи с нарушениями пожарной безопасности. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в торговом центре отсутствует единая система оповещения и управления эвакуацией. Собственниками данного объекта не проведено обследование и категорирование торгового центра, не разработан паспорт безопасности на объект, а также документы по антитеррористической защищенности объекта.

Принято решение запретить эксплуатацию здания торгового центра до устранения нарушений, собственника обязать разработать и утвердить паспорт безопасности.