Три общежития построят для жителей, пострадавших от паводка в Иркутской области

Три быстровозводимых общежития планируется построить для граждан пострадавших территорий в Иркутской области. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев.

Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске – на 200, в Чуне – на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов. В настоящее время идет работа над проектом комплексной застройки с рабочим названием «Березовый», под который уже выделен участок в 400 га. В итоге жители Тулуна получат квартиры «под ключ» со стоимостью квадратного метра в 45000 рублей.