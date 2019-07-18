Банк «Приморье» выходит в Сибирь

Банк «Приморье» расширяет географию присутствия и выходит в Сибирский федеральный округ. 17 июля первый офис Банка открывается в Иркутске. Качественные и доступные финансовые услуги и высокий уровень сервиса, к которому привыкли клиенты Банка на Дальнем Востоке, теперь будут доступны и в Сибири.
— Среди самых востребованных услуг у наших розничных клиентов — дебетовые карты, , ипотека, вклады, денежные переводы, обмен валют, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин. — Хорошие предложения у нас есть для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы уже работаем с дальневосточными компаниями, у которых есть представительства и филиалы в Иркутске, а также планируем заключить договоры и с местными предприятиями, предложив им выгодное
С первого дня работы в иркутском офисе Банк «Приморье» представит клиентам уникальную линейку из 10 видов наличных валют:
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Акционерный коммерческий Банк «Приморье» — один из крупнейших региональных банков, которому в 2019 году исполнится 25 лет. Главный офис Банка располагается во Владивостоке, отделения — в Уссурийске, Находке, Артеме, поселке Врангель, Хабаровске,
Адрес офиса в Иркутске — ул. Дзержинского, 20/1. Режим работы:
С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка.