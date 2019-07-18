11% молодых рассчитывают на пенсию свыше 50 тыс. рублей. Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» проанализировал: интересуют ли молодежь инвестиции, и задумывается ли она о пенсии.

Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний Блока «Управление благосостоянием» Сбербанка постепенно растет. В «Сбербанк страхование жизни» их уже около 5%, в «Сбербанк Управление активами» - около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к одному млрд рублей. При этом за год количество наших молодых инвесторов увеличилось вдвое.

На территории Юго-Западного банка подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2 719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс. рублей и собираются сделать это за 10 лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей — в процентном соотношении их 70% к 30%.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«В настоящий момент мы отмечаем растущий интерес молодежи к различным инвестиционным и накопительным продуктам. Несмотря на то, что в общем количестве клиентов, пользующихся продуктами блока «Управление благосостоянием», доля людей в возрасте от 18 до 25 лет еще небольшая, количество молодых клиентов ежегодно увеличивается примерно вдвое. Молодежь отказывается от бездумного потребления, становится все более финансово-грамотной и демонстрирует ответственное поведение в вопросах инвестиций, накоплений и долгосрочного планирования. Суммы, которые инвестируют молодые люди, пока незначительны, но сам тренд, свидетельствующий о готовности молодых людей к инвестициям и накоплениям, для нас очень важен».

Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции (14% активов). Всего 2% вкладывает в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Ещё 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.

Думает ли молодежь о пенсии? Ответ на этот вопрос был найден во время недавнего телефонного опроса, который прошел по заказу НПФ Сбербанка. Молодые люди в возрасте до 29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.

Ожидания молодежи (18–29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы, принявших участие в опросе.