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Сбербанк дал возможность вносить изменения в юридическое дело онлайн

18 июля 2019

Сбербанк предоставил возможность корпоративным клиентам вносить изменения в юридическое дело без посещения офиса. Пятнадцать самых востребованных типов изменений, среди которых смена адреса, продление полномочий руководителя и должностных лиц, изменение состава учредителей — все это можно внести в три клика в интернет-банке для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн.

Чтобы изменить информацию о компании, необходимо в разделе «Управление организацией» открыть вкладку «Информация» и выбрать «Внести изменения». В списке «Тип изменения» выбрать одну или несколько опций, сформировать заявление и прикрепить подтверждающие документы. Для подписания заявления нажать кнопку «Получить СМС-код», ввести полученный код и отправить заявление в банк. Если в качестве способа подтверждения выбран токен, то документы подписываются с его помощью. Статус заявки можно отслеживать онлайн.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Как цифровой банк мы продолжаем развивать удаленные сервисы. Внесение изменений в юридическое дело — один из самых востребованных — теперь доступен в Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы надеемся, что наши клиенты оценят новый сервис и он позволит им больше фокусироваться на развитии своего дела, как можно меньше отвлекаясь на подготовку и оформление документов».

Юридическое дело – это перечень документов, которые клиент предоставляет банку для открытия и ведения счета в соответствии с требованиями Банка России.


/ СИА /
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