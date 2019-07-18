Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров провел встречу с журналистами ведущих СМИ Санкт-Петербурга

Банк УРАЛСИБ собрал журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга на встречу с Председателем Правления Банка Константином Бобровым и Вице-президентом по связям с общественностью Ириной Волиной. Мероприятие в формате пресс-ланча уже во второй раз прошло в Петербурге. Участники встречи собрались в уютной неформальной обстановке в центре города и обсудили итоги и перспективы работы Банка УРАЛСИБ, а также общую ситуацию на рынке

Ключевым вопросом встречи стали результаты деятельности УРАЛСИБа. Показатели банка сегодня устойчиво растут. «Чистая прибыль за первое полугодие по РСБУ составит 9,4 млрд рублей, а, с учетом прогнозных цифр по второму полугодию, финансовый результат 2019 года будет на уровне 11-12 млрд рублей. Это двукратный рост показателя по сравнению с 2018 годом», – рассказал председатель правления банка Константин Бобров. Похожие результаты ожидаются и по МСФО – серьезный рост по прибыли и капиталу.

Рейтинговые агентства подтверждают это повышением рейтингов банка, отмечая улучшение качества активов, стабильность базы фондирования и наличие существенного буфера ликвидности, а также возможности дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для банка направлениям.

В банке сегодня реализуется план финансового оздоровления, и этот процесс, по словам Константина Боброва, проходит со значительным опережением графика. Банк сегодня соблюдает все нормативы ЦБ, при этом нормативы достаточности капитала выполняются с существенным запасом.

Отвечая на вопросы о дальнейших перспективах банка, председатель правления УРАЛСИБа рассказал, что в будущем банк по-прежнему намерен сохранять универсальную модель развития, будет развивать розничный, малый и корпоративный бизнес, а также бизнес на финансовых рынках, в целом придерживаясь консервативного и сбалансированного подхода к развитию бизнеса.