«Солид Банк» предложил кредит для бизнеса по ставке 8,5%

27 июня 2019 г. АО «Солид Банк» был утвержден Минэкономразвития к участию в программе кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке 8,5% годовых. Солид банк приглашает предпринимателей воспользоваться возможностью получить дополнительное финансирование на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели по ставке ниже рыночной.

«Это работающая программа, позволяющая бизнесу получить реальную поддержку,

а Солид Банк выступает посредником между предпринимателями и государством, помогая эту поддержку получить, – комментирует Председатель Правления АО «солид Банк» Геннадий Фофанов. – Льготное кредитование в Солид Банке по ставке 8,5% годовых доступно субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в приоритетных для государства отраслях, работающих в регионах присутствия АО «Солид Банк». Перечень отраслей обширен, а минимальные суммы кредитов снижены до 500 000 рублей, что позволит гораздо большему числу предприятий вступить в программу льготного кредитования. Надо отметить, что ставка по данной программе гораздо ниже коммерческой, что позволит реализовать всевозможные социально-значимые проекты, которые самостоятельно, на рыночных условиях финансирования, компании бы не смогли воплотить в жизнь».