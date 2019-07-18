Новости

Greenpeace проведёт на побережье Байкала анализ пластикового загрязнения

18 июля 2019

Команда проекта «Ноль отходов» Greenpeace на нескольких участках Байкала соберет весь найденный мусор, отделят пластик, рассортируют его по видам и каждый фрагмент взвесят. По итогам Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей берегов Байкала. 

Байкал — гордость России, озеро входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, однако это не спасает его от пластикового загрязнения. Каждый год на побережье Байкала проводят уборки мусора, а учёные нашли в воде микропластик. Пластиковое загрязнение угрожает животным и растениям. 

После Байкала Greenpeace отправится на другой объект, охраняемый ЮНЕСКО — Куршскую косу. Природная территория ближе всех находится к Европе, где уже начинают запрещать и ограничивать отдельные виды одноразового пластика. 

Кроме того, Greenpeace предложит всем желающим проводить оценку пластикового загрязнения у ближайших водных объектов. 

Из данных, полученных во время экспедиций и народных проверок, Greenpeace составит список из самых распространённых пластиковых загрязнителей и направит его профильным министерствам и ведомствам.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании