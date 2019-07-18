Greenpeace проведёт на побережье Байкала анализ пластикового загрязнения

Команда проекта «Ноль отходов» Greenpeace на нескольких участках Байкала соберет весь найденный мусор, отделят пластик, рассортируют его по видам и каждый фрагмент взвесят. По итогам Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей берегов Байкала.

Байкал — гордость России, озеро входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, однако это не спасает его от пластикового загрязнения. Каждый год на побережье Байкала проводят уборки мусора, а учёные нашли в воде микропластик. Пластиковое загрязнение угрожает животным и растениям.

После Байкала Greenpeace отправится на другой объект, охраняемый ЮНЕСКО — Куршскую косу. Природная территория ближе всех находится к Европе, где уже начинают запрещать и ограничивать отдельные виды одноразового пластика.

Кроме того, Greenpeace предложит всем желающим проводить оценку пластикового загрязнения у ближайших водных объектов.

Из данных, полученных во время экспедиций и народных проверок, Greenpeace составит список из самых распространённых пластиковых загрязнителей и направит его профильным министерствам и ведомствам.