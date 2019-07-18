Несколько парков благоустроят в Иркутске в рамках проекта «Народные инициативы»

На территории Свердловского округа Иркутска в рамках проекта «Народные инициативы» приступают к благоустройству «Парка инициативной молодежи» (ПИМ). Он будет расположен в границах улиц Пушкина, Терешковой, Клары Цеткин. Об этом сообщил глава округа Антон Медко.

На территории парка запланированы работы по устройству пешеходных дорожек и лестницы с пандусом, бетонных оснований под установку беседок, монтаж наружного освещения, выполнение санитарной обрезки зеленых насаждений, а также обустройство амфитеатра для проведения массовых мероприятий. Проект был предложен группой студентов. Он прошел процедуру соучаствующего проектирования и победил в народном голосовании.

– В рамках «Народных инициатив» реализуются проекты горожан, которые побеждают в рейтинговом голосовании среди иркутян. Чаще всего это благоустройство различных территорий, оборудование парков и скверов, приобретение спортивного и музыкального оборудования. Проект финансируется из областного и местного бюджетов. На его реализацию в Свердловском округе предусмотрено около 15 млн рублей. Все работы планируется завершить до конца октября текущего года, – отметил глава округа.

Всего в рамках проекта в 2019 году приведут в порядок четыре территории. Еще одним объектом благоустройства в округе станет участок, прилегающий к детской музыкальной школе № 3 в границах улиц Гоголя, Кайская и Пушкина. По предложению инициативной группы из числа педагогов будущий сквер решено назвать Пушкинским и установить здесь в будущем памятник или памятный знак поэту. В сквере обустроят пешеходные дорожки, установят детские площадки, лавочки, урны, выполнят санитарную обрезку деревьев.

До конца октября этого года также обустроят сквер «Южный», расположенный на земельном участке в границах домов №№ 8, 8А и 10 в иркутском микрорайоне Юбилейный. В перечне планируемых работ – устройство пешеходных дорожек и лестницы, обустройство спортивной площадки и места для выгула собак, установка лавочек и урн, а также монтаж наружного освещения.Кроме этого, по результатам рейтингового голосования на территории Свердловского округа Иркутска обустроят хоккейный корт на стадионе школы №6. Здесь демонтируют устаревший деревянный корт и установят новый из высокопрочного пластика, световые опоры со светильниками, обустроят сетчатое ограждение, сообщает пресс-служба мэрии.