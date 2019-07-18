Предпринимательница из Тулуна получила по страховке почти 20 млн рублей за уничтоженные водой продукты

Самая крупная единовременная выплата страхователям «Росгосстраха» в зоне наводнения в Иркутской области составила около 20 млн рублей. Страховое возмещение было выплачено предпринимательнице из Тулуна, застраховавшей в компании товарно-материальные ценности — продукты питания на складе.

Во время беспрецедентного подъема воды в Тулуне помещение, где хранился товар, было стремительно затоплено водой — спасти продукты не представлялось возможным, и все они пришли в негодность. 7 июля страховательница обратилась в пункт урегулирования убытков «Росгосстраха», и в тот же день экспертом компании был проведен осмотр застрахованного объекта, в ходе которого был подтвержден факт безвозвратной гибели товара.

После проведения документальной проверки, предусмотренной правилами страхования имущества юридических лиц, случай был признан страховым. На счет клиента переведено 19,9 млн рублей — полная страховая сумма за вычетом франшизы в 100 тыс. рублей, предусмотренной договором страхования.

«С момента обращения клиента до выплаты прошло 10 дней — это очень быстро для столь значительного возмещения, — рассказал руководитель группы Управления выплат по страхованию индустриальных и логистических рисков «Росгосстраха» Алексей Баканов. — Когда я в среду позвонил предпринимательнице, она уже получила СМС из банка о зачислении средств на ее счет. В нашей компании она страхует свои бизнес-риски уже 10 лет, и осталась довольна как сроками урегулирования убытка, так и размером выплаты за пропавший на складе товар».

Всего за две недели с начала процесса урегулирования массового убытка в зоне наводнения в Иркутской области «Росгосстрах» выплатил клиентам в пострадавших районах около 182 млн рублей. В компанию официально поступило уже 621 заявление от страхователей, из них 27 — от юридических лиц. По 592 застрахованным объектам уже проведены осмотр и оценка, по 507 убыткам клиентам осуществлена выплата.