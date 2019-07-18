Началось «охлаждение» рынка потребительского кредитования

Рост кредитования замедляется. В России в 1 полугодии 2019 года выдано 9,04 млн потребительских кредитов . Это всего на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области пока отмечается положительная динамика: выдача потребительских кредитов в 1 полугодии увеличилась на 4,1% по сравнению с прошлым годом, выдано 194,7 тыс. кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом в регионах РФ динамика выдачи потребительских кредитов оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику роста выдачи в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская (+15,1%). В то же время, в ряде регионов (в т.ч. из топ-30 по количеству предоставленных потребительских кредитов) было отмечено сокращение их выдачи, в том числе в Удмуртской Республике (-3,7%), а также в Свердловской (-3,1%), Нижегородской (-1,0%), Ленинградской (-0,9%) и Челябинской (-0,2%).
«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер – в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров».
Динамика количества выданных потребительских кредитов в регионах
|
|
По регионам
|
1 полугодие 2018, ед.
|
1 полугодие 2019, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
352 656
|
417 160
|
18,3%
|
2
|
Московская область
|
336 365
|
384 931
|
14,4%
|
3
|
Краснодарский край
|
345 305
|
354 113
|
2,6%
|
4
|
Республика Башкортостан
|
310 760
|
320 794
|
3,2%
|
5
|
Республика Татарстан
|
293 695
|
301 515
|
2,7%
|
6
|
Свердловская область
|
302 874
|
293 560
|
-3,1%
|
7
|
Ростовская область
|
261 115
|
275 964
|
5,7%
|
8
|
г. Санкт-Петербург
|
234 075
|
264 885
|
13,2%
|
9
|
Челябинская область
|
257 930
|
257 385
|
-0,2%
|
10
|
Кемеровская область
|
217 819
|
227 432
|
4,4%
|
11
|
Самарская область
|
192 685
|
207 283
|
7,6%
|
12
|
Красноярский край
|
188 338
|
200 590
|
6,5%
|
13
|
Новосибирская область
|
185 719
|
197 483
|
6,3%
|
14
|
Иркутская область
|
187 073
|
194 719
|
4,1%
|
15
|
Нижегородская область
|
194 501
|
192 496
|
-1,0%
|
16
|
Алтайский край
|
184 948
|
192 247
|
3,9%
|
17
|
Ставропольский край
|
157 207
|
175 167
|
11,4%
|
18
|
Саратовская область
|
156 384
|
164 052
|
4,9%
|
19
|
Волгоградская область
|
152 810
|
162 757
|
6,5%
|
20
|
Пермский край
|
162 226
|
162 725
|
0,3%
|
21
|
Оренбургская область
|
149 601
|
158 855
|
6,2%
|
22
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
141 145
|
155 021
|
9,8%
|
23
|
Приморский край
|
140 817
|
148 689
|
5,6%
|
24
|
Омская область
|
122 643
|
141 193
|
15,1%
|
25
|
Воронежская область
|
120 316
|
124 520
|
3,5%
|
26
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
100 487
|
116 387
|
15,8%
|
27
|
Удмуртская Республика
|
114 304
|
110 067
|
-3,7%
|
28
|
Ленинградская область
|
96 447
|
95 580
|
-0,9%
|
29
|
Тульская область
|
92 405
|
92 640
|
0,3%
|
30
|
Хабаровский край
|
88 168
|
91 175
|
3,4%