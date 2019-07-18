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Началось «охлаждение» рынка потребительского кредитования

18 июля 2019

Рост кредитования замедляется. В России в 1 полугодии 2019 года выдано 9,04 млн потребительских кредитов . Это всего на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области пока отмечается положительная динамика: выдача потребительских кредитов в 1 полугодии увеличилась на 4,1% по сравнению с прошлым годом, выдано 194,7 тыс. кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в регионах РФ динамика выдачи потребительских кредитов оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику роста выдачи в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская (+15,1%). В то же время, в ряде регионов (в т.ч. из топ-30 по количеству предоставленных потребительских кредитов) было отмечено сокращение их выдачи, в том числе в Удмуртской Республике (-3,7%), а также в Свердловской      (-3,1%), Нижегородской (-1,0%), Ленинградской (-0,9%) и Челябинской (-0,2%).

«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер – в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров».

Динамика количества выданных потребительских кредитов в регионах

 

По регионам

1 полугодие 2018, ед.

1 полугодие 2019, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

352 656

417 160

18,3%

2

Московская область

336 365

384 931

14,4%

3

Краснодарский край

345 305

354 113

2,6%

4

Республика Башкортостан

310 760

320 794

3,2%

5

Республика Татарстан

293 695

301 515

2,7%

6

Свердловская область

302 874

293 560

-3,1%

7

Ростовская область

261 115

275 964

5,7%

8

г. Санкт-Петербург

234 075

264 885

13,2%

9

Челябинская область

257 930

257 385

-0,2%

10

Кемеровская область

217 819

227 432

4,4%

11

Самарская область

192 685

207 283

7,6%

12

Красноярский край

188 338

200 590

6,5%

13

Новосибирская область

185 719

197 483

6,3%

14

Иркутская область

187 073

194 719

4,1%

15

Нижегородская область

194 501

192 496

-1,0%

16

Алтайский край

184 948

192 247

3,9%

17

Ставропольский край

157 207

175 167

11,4%

18

Саратовская область

156 384

164 052

4,9%

19

Волгоградская область

152 810

162 757

6,5%

20

Пермский край

162 226

162 725

0,3%

21

Оренбургская область

149 601

158 855

6,2%

22

Ханты-Мансийский АО - Югра

141 145

155 021

9,8%

23

Приморский край

140 817

148 689

5,6%

24

Омская область

122 643

141 193

15,1%

25

Воронежская область

120 316

124 520

3,5%

26

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

100 487

116 387

15,8%

27

Удмуртская Республика

114 304

110 067

-3,7%

28

Ленинградская область

96 447

95 580

-0,9%

29

Тульская область

92 405

92 640

0,3%

30

Хабаровский край

88 168

91 175

3,4%

 


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