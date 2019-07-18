Началось «охлаждение» рынка потребительского кредитования

Рост кредитования замедляется. В России в 1 полугодии 2019 года выдано 9,04 млн потребительских кредитов . Это всего на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области пока отмечается положительная динамика: выдача потребительских кредитов в 1 полугодии увеличилась на 4,1% по сравнению с прошлым годом, выдано 194,7 тыс. кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в регионах РФ динамика выдачи потребительских кредитов оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику роста выдачи в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская (+15,1%). В то же время, в ряде регионов (в т.ч. из топ-30 по количеству предоставленных потребительских кредитов) было отмечено сокращение их выдачи, в том числе в Удмуртской Республике (-3,7%), а также в Свердловской (-3,1%), Нижегородской (-1,0%), Ленинградской (-0,9%) и Челябинской (-0,2%).

«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем, динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер – в ряде регионов продолжается достаточно активный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров».

Динамика количества выданных потребительских кредитов в регионах