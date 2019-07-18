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Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам

18 июля 2019

Банк «Открытие» реализовал для корпоративных клиентов возможность быстро и удобно разместить депозит без посещения офиса. В режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.

Сервис реализован в системе дистанционного банкинга «Бизнес-Линк», с помощью которой корпоративные клиенты «Открытия» могут выбирать -  размещать депозиты по единой ставке «онлайн», либо по индивидуальной ставке, согласованной с клиентским менеджером. Обе опции возможны без обращения в банк.

Основное преимущество размещения депозитов по ставке «онлайн» - скорость. После ввода в систему информации о сроке и сумме сделки клиент получает готовое предложение по ставке в соответствии с заявленными банком типовыми условиями. Ставка по депозиту котируется в системе автоматически. Если же клиенту важен индивидуальный подход, корректировка условий размещения депозита может быть осуществлена по согласованию с клиентским менеджером.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

/ СИА /
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