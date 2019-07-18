Владимир Родионов: Вопрос с предоставлением жилья сироте из зоны затопления будет решен положительно

Сироте и матери-одиночке Надежде Ерофеевой из Тулуна будет предоставлено собственное жилье. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Женщина и ее девятимесячная дочь оказались в зоне затопления, не имея постоянного места жительства и прописки. Из Тулуна их перевезли в санаторий «Братское взморье», где в настоящее время организован пункт долговременного пребывания для пострадавших от наводнения граждан. Надежде и ее ребенку предоставлена отдельная комната.

По словам Владимира Родионова, о ситуации эвакуированной из зоны затопления сироты поставлен в известность Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По поручению главы региона в кратчайшие сроки будет найдено решение жилищного вопроса Надежды Ерофеевой за рамками действующего режима ЧС, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.