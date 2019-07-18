Специальные мобильные офисы Сбербанка доставлены авиа-бортом из Москвы для работы в зоне подтопления

В города, попавшие в зону подтопления, из Москвы авиа-бортом для обслуживания населения прибыли мобильные офисы Сбербанка. Специально оснащенные автомобили рассчитаны на работу в любой местности, обеспечены необходимым оборудованием и способны выполнять большой спектр банковских услуг в автономном режиме, даже при отсутствии электроснабжения.

В Тулуне в поддержку действующих отделений Байкальского банка 17 июля была развернута работа сразу двух дополнительных офисов- Передвижного Пункта Кассового Обслуживания (ППКО) и Мобильного Банковского Офиса (МБО), в Нижнеудинск прибыл Передвижной Пункт Кассового обслуживания.

Мобильные офисы будут курсировать по территориям, график и место локации Байкальским банком уже утвержден и передан для оповещения населения в администрации муниципалитетов. Елена Орбидан, управляющий Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Специалист МБО ведет консультирование жителей, пострадавших от наводнения, по всем вопросам реструктуризации кредитов и по услугам Сбербанка, передвижной офис оснащен также банкоматом. ПККО дополнительно к консультациям рассчитан в т. ч. на работу с наличными, здесь есть возможность платежей, снятия и внесения наличных средств, открытия банковского счета».

Дополнительно на территории зоны подтопления Байкальским банком направлены сотрудники из отделений Иркутска и Братска. Принято решение и об изменении режима работы городских офисов, с 12 июля три ВСП в городах Тулун и Нижнеудинск работают не только в будни, но и в выходные дни.

Усиленный режим связан с увеличением объема работы и организацией выплат материальной помощи и компенсаций, которые из бюджетов разных уровней получает пострадавшее в результате наводнения население.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк: «В сложной для всех пострадавших муниципалитетов ситуации мы сделали все возможное для быстрого восстановления работы офисов и устройств самообслуживания на территориях, попавших в зону наводнения. Сейчас перед нашими отделениями, в первую очередь Тулуна и Нижнеудинска, стоит самая важная задача – организовать оперативную выплату компенсаций. Сотрудники Байкальского банка работают «до последнего клиента». Будем и дальше быстро реагировать на ситуацию»..