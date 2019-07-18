ИГУ и БГУ попали в ТОП-20 вузов России по уровню зарплат выпускников-юристов

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в юридической сфере, опубликовал сервис по поиску работы SuperJob. В первой двадцатке два иркутских вуза – ИГУ и БГУ.

ИГУ оказался на 14-ю строчке рейтинга (в прошлом году вуз занимал 9-е место) с зарплатой 65 тыс. рублей. БГУ с зарплатой в 62 тыс. рублей находится на 17-й строчке рейтинга.

На первом месте с максимальным приростом по зарплатам — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+15 000 руб.). В тройке лидеров Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, который сохранил второе место в рейтинге (+10000 руб.), на третьем месте — Санкт-Петербургский государственный университет (+5000 руб.). И хотя первые места рейтинга традиционно занимают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-10 рейтинга вошли 9 региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Уральский юридический институт МВД РФ.

«Рейтинг лучших вузов России от Superjob позволяет абитуриенту заглянуть в будущее и узнать, сколько он будет зарабатывать, когда выйдет на рынок труда. Superjob подсказывает, куда идти учиться, чтобы в результате получать достойный доход, — комментирует президент Superjob Алексей Захаров».