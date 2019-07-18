Сколько заплатит Турция, чтобы снова стать великой?

В США заявили, что в результате срыва покупки F-35 Турция потеряет около $9 млрд. Анкара потеряет рабочие места и ряд экономически выгодных сделок. Турция производила более 900 компонентов истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, однако теперь их выпуском займутся в основном Соединенные Штаты. США обсуждают с Турцией возможность возвращения ей средств, внесенных ранее Анкарой за самолеты F-35. Вместе с тем, США продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине. В противном случае, вероятно, скорый выход из НАТО стал бы для Турции новой реальностью. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», рассуждает много или мало $9 млрд для Турции?

— Конечно, не слону дробина, но пережить можно. За прошлый год ВВП составил $714 млрд. То есть потери составят менее 2% ВВП. Для сравнения Россия от западных санкций потеряла по разным оценкам от 0,5% до 1% ВВП. Как известно, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 «Триумф», сумма контракта $2,5 млрд. Часть средств была оплачена за счет российского кредита. Данная сделка вызвала очень резкую реакцию США.

Страны НАТО покупают американское оружие в добровольно принудительном порядке. Однако Турция при Эрдогане вспомнила свое имперское прошлое, пытается стать самостоятельным центром силы. Вассальная зависимость от США — эта роль не для современной Анкары. Как гласит древняя восточная мудрость, «ошейник раба легче доспехов воина».