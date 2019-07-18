Владимир Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщает в четверг Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу Кремля.

Президент осмотрит затопленные районы и пункты размещения пострадавших, а также проведет совещание с членами местного правительства и главами ведомств.

Такого паводка в Иркутской области не было 180 лет. Рекордный паводок подтопил больше ста населенных пунктов в Иркутской области; больше всего пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.