В Листвянке начался ремонт подпорной стенки

В четверг, 18 июля, начался ремонт дороги "Иркутск - Листвянка" в районе моста через реку Крестовая. Специально для этого из бюджета Иркутской области направлено 20 млн рублей. Об этом сообщает НИА-Байкал со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутского района.

Дорожники укрепят подпорную стенку, засыпят разрушенные участки тротуара и дороги, а со стороны Байкала установят откос.

Напомним, разрушение подпорной стенки произошло осенью прошлого года из-за повышения уровня озера Байкал и вымывания песчано-гравийной смести в результате динамического воздействия на опору. В мае этого года состоялось комиссионное обследование участка дороги с 67 по 68 км в поселке Листвянка, где были зафиксированы разрушение тротуара и проезжей части из-за аварийного состояния подпорной стенки.