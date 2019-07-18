Правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена в размере до 14,1 млрд рублей, для решения жилищных вопросов", - отметил он, открывая заседание кабмина. Медведев заметил, что эта сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону "в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить".

Говоря о направлениях использования этой субсидии, премьер подчеркнул, что речь идет о помощи в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов.