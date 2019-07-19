Азиатско-Тихоокеанский банк объявил об изменение режима работы офисов 20 – 21 июля в связи с обновлением программного обеспечения

20 и 21 июля 2019 года в Азиатско-Тихоокеанском банке будут проходить работы по обновлению программного обеспечения. В связи с этим изменен режим работы отделений, а также будут недоступны следующие операции:

приём коммунальных и иных платежей;

приём платежей через ТСО;

отправка и выдача денежных переводов по системам: Золотая Корона, Western Union, Юнистрим, приём переводов SWIFT, БОС в иностранной валюте;

валютно-обменные операции;

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых попадает на указанные даты, переносится на 22 июля 2019 г. без применения штрафных санкций.

Банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до наступления очередного ежемесячного платежа.

Для уточнения режима работы офиса 20 -21 июля за дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный) или проконсультируйтесь у вашего персонального менеджера.

Все офисы банка с 22 июля 2019 года работают в обычном режиме.