Азиатско-Тихоокеанский банк объявил об изменение режима работы офисов 20 – 21 июля в связи с обновлением программного обеспечения

20 и 21 июля 2019 года в Азиатско-Тихоокеанском банке будут проходить работы по обновлению программного обеспечения. В связи с этим изменен режим работы отделений, а также будут недоступны следующие операции:
- приём коммунальных и иных платежей;
- приём платежей через ТСО;
- отправка и выдача денежных переводов по системам: Золотая Корона, Western Union, Юнистрим, приём переводов SWIFT, БОС в иностранной валюте;
- валютно-обменные операции;
Срок оплаты кредитов, дата погашения которых попадает на указанные даты, переносится на 22 июля 2019 г. без применения штрафных санкций.
Банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.
Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до наступления очередного ежемесячного платежа.
Для уточнения режима работы офиса 20 -21 июля за дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный) или проконсультируйтесь у вашего персонального менеджера.
Все офисы банка с 22 июля 2019 года работают в обычном режиме.