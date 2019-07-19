Сбербанк и девелоперская компания «ДОНСТРОЙ» подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и девелоперская компания «ДОНСТРОЙ» подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в рамках развития экосистемы банка и о применении инновационных решений в жилых комплексах, возводимых девелопером. Предусматривается возможность использования в интересах владельцев квартир технологической экспертизы компаний — участников экосистемы Сбербанка — от доступа в здания на основании биометрии до предоставления медицинских сервисов в режиме онлайн.

Партнеры договорились проводить совместную научно-исследовательскую деятельность, включая поиск на международных и внутренних рынках и последующее использование перспективных стартапов; совместную разработку проектов по акселерации и созданию инновационных обучающих программ сотрудников корпораций.

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Данное соглашение открывает путь для взаимовыгодного сотрудничества с компанией Донстрой по широкому спектру вопросов. Совместное развитие инновационных технологий на динамично развивающемся рынке цифровизации жилищного строительства приведет к повышению эффективности работы обеих компаний».

Родион Шумилов, заместитель генерального директора компании «Донстрой»:

«Во-первых, данное соглашение позволит нам создавать и предлагать своему покупателю еще более инновационный продукт, который сможет качественно повысить комфорт жизни в наших домах. Во-вторых, коллаборация ведущих игроков даст нам возможность глобально повлиять на развитие девелопмента как отрасли, подтвердив тем самым звание лидеров рынка».