ООО «СОКАР Энергоресурс» возобновляет производство на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл под руководством генерального директора предприятия Максима Андриасова. Запуск прошел в присутствии делегации представителей компании «СОКАР Энергоресурс» во главе с Генеральным директором Фаридом Джафаровым. Завод продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья.

ООО «СОКАР Энергоресурс» — совместное предприятие с участием ПАО Сбербанк и группы отраслевых инвесторов — исполняет функции оператора проекта. Опыт и компетенции специалистов «СОКАР Энергоресурс» получили применение при возобновлении операционной деятельности ООО «Нефтяная компания «Новый Поток» (НКНП) в июне этого года. В настоящее время НКНП одновременно приступила к переликвидации и переконсервации исторического фонда аварийных скважин на месторождениях Могутовское, Воронцовское и Гремячевское и подготовке к эксплуатационному бурению.

Также в 18 июля состоялась встреча представителей «СОКАР Энергоресурс» с Губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором.

Фарид Джафаров, генеральный директор ООО «СОКАР Энергоресурс»:

«У нас сложилось конструктивное взаимопонимание. Главное в нынешних обстоятельствах — сохранить функционал завода, который обеспечивает трудоустройство нескольких тысяч человек, а значит стабильность и благосостояние их семей».

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Несмотря на то, что банк является основным кредитором Антипинского нефтеперерабатывающего завода, банк не имеет опыта менеджмента производственных процессов на нефтеперерабатывающем предприятии. Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме. Это будет способствовать исполнению социальных обязательств, уплате обязательных платежей, сохранит работоспособность уникального оборудования. Мы рады, что благодаря нашим партнерам и профессионализму генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максима Андриасова завод снова функционирует».