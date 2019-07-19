Сбербанк запустил информационные каналы в Сбербанк Онлайн

В приложении «Сбербанк Онлайн» появились информационные каналы с уникальным контентом. Они доступны в сервисе «Диалоги», где теперь можно не только удобно отправлять деньги и переписываться в формате чатов, но и читать интересные посты.

На старте можно подписаться на пять каналов на разные темы: «Финансы и технологии» (актуальные новости, аналитика и самые яркие запуски индустрии), «ДомКлик» (о доме, ремонте и дизайне интерьера), «Счастливый родитель» (лайфхаки для мам и пап, вопросы воспитания), «Инвестиции доходчиво» (просто об инвестировании для новичков и профессионалов), «Своё дело» (истории успеха предпринимателей и бизнесменов). В планах — запуск новых каналов от банка и партнеров.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«В прошлом году мы добавили в Сбербанк Онлайн истории, стикеры и открытки, которыми клиенты уже активно пользуются. Каналы в ʺДиалогахʺ — наш следующий эксперимент в области контент-проектов. Мы хотим не только развивать полезные сервисы, но и делиться интересной информацией в тех областях, где у нас есть экспертиза. В формате каналов делать это можно ненавязчиво и удобно для клиента».

Каналы легко найти через поиск в приложении. Они доступны в новой версии Сбербанк Онлайн для Android и iPhone. Установить и обновить мобильное приложение можно по ссылке.