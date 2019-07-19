Банк УРАЛСИБ подвел итоги уникального проекта онлайн-трансляции из жизни соколов-сапсанов в Уфе

Банк УРАЛСИБ и Атлас птиц Уфы подвели итоги трансляции с места гнездования пары соколов-сапсанов. Редкие птицы выводят потомство на крыше главного офиса Банка УРАЛСИБ в Уфе предположительно с 2006 года (дата самого раннего снимка, запечатлевшего факт присутствия хищных птиц).

В апреле 2019 года Банк установил камеру непосредственно над местом кладки. За всем происходящим постоянно следили опытные орнитологи Уфы, специалисты отделения Русского географического общества в Башкортостане. Трансляция в режиме онлайн шла с 14 мая по 1 июля 2019 года. Самка высиживала 4 яйца. Появление первого птенца камера зафиксировала 20 мая, второй появился 21 мая. Третий и четвертый, к сожалению, не перенесли резкой смены погоды.

11 июня орнитологи дали имена каждому из птенцов, осмотрели их и провели кольцевание – на лапки соколов аккуратно закрепили небольшие кольца (они почти не имеют веса, но несут цветовую метку), чтобы в других регионах специалисты могли понять географию миграции птиц. По традиции птицам дали имена, связанные с местом обнаружения кладки. Двух молодых самочек назвали Уралочка и Сибирь.

В последнюю неделю июня оба птенца успешно «встали на крыло». Первый настоящий полет они совершили во вторник 25 июня. Новым местом обитания слетков на 3 дня стала крыша пристроя главного здания УРАЛСИБА (уровень 3-4 этажей). 27 июня соколята приземлялись на землю рядом с Банком: прохожие видели их на остановках, возле аптек и кафе. В этот день сотрудники Хозяйственной дирекции Банка дважды подбирали птиц и в коробке заносили обратно, на выступ крыши пристроя (4 этаж). У старшего птенца даже подозревали травму крыла, но опасения не оправдались. Вскоре всё семейство было замечено на крышах домов ближайшего жилого квартала – родители учили детей охоте.

1 июля трансляция с крыши в канале на YouTube была остановлена. За это время ее посмотрели более 80 000 посетителей. Судя по диалогам в чате, за жизнью уфимских птенцов следили не только в России. Комментарии оставляли орнитологи и любители дикой природы из Украины, Казахстана, Нидерландов, Германии, США и Канады.

Как отметила орнитолог проекта Эльза Габбасова, в международной практике чат онлайн-трансляций подобного рода обычно закрыт. Но Банк не стал отключать коммуникацию со зрителями. Благодаря распространению информации от активных участников общения, многие уфимцы вовремя сообщали информацию о передвижении птенцов в городе. Это помогло в день их первых тренировочных полетов. Очевидцы стремились как можно скорее сообщить о местонахождении соколят в Банк или дозвониться орнитологам.

«Это очень трогательное проявление внимания и заботы со стороны уфимцев к редкому виду птиц, – комментирует орнитолог Эльза Габбасова. – Многие вопросы экологических особенностей этого вида до сих пор еще недостаточно исследованы. Выяснено, что сапсаны выбирают для гнездования высокие дома с некоторым количеством площадок-присад, с непременным условием близости водного объекта. Сроки откладки яиц зависят от климатических особенностей сезона. Так, например, в 2019 году ранняя весна позволила сапсанам приступить к гнездованию примерно дней на семь раньше средних показателей. Также трансляция продемонстрировала насколько сложно пережить птенцам отрицательные погодные явления. Показатель 2019 года – 50 % выживаемости потомства данной пары».

Орнитологи готовят научные работы по итогам наблюдения за семейством хищника. Позже из фрагментов видео-трансляции активисты готовы смонтировать фильм, в котором озвучка, по просьбе иностранных наблюдателей, будет дублироваться субтитрами на английском языке.

Банк УРАЛСИБ планирует продолжить трансляцию в следующем году, а также провести работы по обновлению покрытия выступа крыши, на котором живут соколы. Сейчас идет завершение работ по очистке фасадов, которые Банк осуществляет только после взросления и вылета птенцов хищного семейства.

В Уфе зарегистрированы еще 7 пар соколов-сапсанов в разных частях города. За ними ведут регулярное наблюдение орнитологи.