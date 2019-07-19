Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 6 месяцев 2019 года составила 8,3 млрд рублей

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за I полугодие 2019 года составила 8,3 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за январь - июль 2019 года достиг 2 трлн 254 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц составляет 1 трлн 818 млрд рублей, физических лиц – 436 млрд рублей.«По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк выполняет ключевые показатели бизнес-плана в плановой траектории. При этом Банк сохраняет высокие позиции в финансировании АПК, что является одним из ключевых показателей эффективности деятельности РСХБ для акционера. Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал за 6 месяцев 2019 года рост более 75 млрд рублей - до 1,3 трлн рублей. При этом на поддержку аграриев было направлено 582,6 млрд рублей против 514,2 млрд рублей в I полугодии прошлого года», ‒ отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.Россельхозбанк, как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, за отчетный период увеличил объем выданных средств на 39% - до 126,8 млрд рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В частности, на эти цели было направлено 181 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года.