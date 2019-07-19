РСХБ открывает доступ к льготному кредитованию фермерам-членам АККОР во всех регионах страны

Россельхозбанк расширит действие программы по льготному кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств – членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на всю региональную сеть. Об этом договорились в ходе рабочей встречи Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Президент АККОР Владимир Плотников.

Упрощенные условия программы позволяют оформить кредит фермерам – членам АККОР на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке в 4,5% годовых. Для участия требуется ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, объединяющей фермерские хозяйства России. Уже более 260 фермеров воспользовались программой Россельхозбанка и получили кредит на льготных условиях. Объем поддержки составил свыше 600 млн рублей. На встрече стороны достигли договоренности об упрощении процедуры рассмотрения кредитной заявки, а также закрепление для работы с членами АККОР сотрудника Банка в каждом регионе присутствия.

Особое внимание было уделено обсуждению сотрудничества Банка и АККОР в сфере продвижения региональных брендов продуктов питания. Для помощи небольшим хозяйствам в реализации своей продукции и повышении узнаваемости собственных марок РСХБ в третий раз проведет в 2019 году фестиваль фермерской еды «СВОЁ». Фестиваль пройдет в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле. АККОР представит Банку предложения по участию членов ассоциации в фестивалях «СВОЁ», а также в части реализации совместных инициатив по продвижению российских суббрендов с наименованием места происхождения товара.

«Быть рядом с фермерами – миссия Россельхозбанка. Число участников льготной совместной с АККОР программы растет. Мы видим, что она востребована, поэтому приняли решение расширить ее действие на всю территорию страны. Для РСХБ очень важна обратная связь, которую дают представители МФХ. Только с начала 2019 года мы направили на кредитование МСБ в АПК более 89 млрд рублей. Уверена, что совместный продукт даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства на селе», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Пилотный проект Россельхозбанка хорошо себя зарекомендовал у крестьян. Фермерские хозяйства стали получать кредиты быстрее и на более выгодных условиях. Это хорошее, доброе дело. Теперь, когда доступ к программе открыт всем фермерам страны, еще больше хозяйств смогут в короткие сроки оформить недорогие кредиты. Для банка это прекрасная возможность привлечь надежных и ответственных клиентов», ‒ подчеркнул Президент АККОР Владимир Плотников.

Пилотный проект кредитования на специальных условиях для участников АККОР был запущен Россельхозбанком в декабре 2018 года. Изначально его действие распространялось на 10 субъектов РФ.