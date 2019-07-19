«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Связь-Банка на уровне ruA

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Связь-Банка на уровне ruA и снял статус «под наблюдением». По рейтингу сохранен развивающийся прогноз.

Рейтинг Банка обусловлен умеренной оценкой рыночных позиций, приемлемой достаточностью капитала, адекватным уровнем ликвидности. Сохранение развивающего прогноза обусловлено интеграционными рисками в условиях планируемой смены собственника Банка. До момента смены акционера ВЭБ.РФ продолжит оказывать поддержку Банку в необходимом объеме, а финансовые возможности нового инвестора, по мнению агентства, позволят сохранить уровень внешней поддержки на текущем уровне.

Как отмечает рейтинговое агентство, текущая структура активов отражает высокую диверсификацию бизнеса. Банк стабильно входит в топ-10 по размеру ипотечного портфеля, имеет приемлемую сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте, обладает возможностью привлечения дополнительной ликвидности. Ресурсная база Банка сформирована практически в равной доле средствами юрлиц и физлиц. На 1 июня 2019 года размер нетто-активов банка по РСБУ составил 279,6 млрд рублей, величина собственных средств – 39,2 млрд рублей.