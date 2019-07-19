Пострадавшие от наводнения получили сегодня первые жилищные сертификаты

Первые жилищные сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области вручили сегодня утром в Тулуне. Документы, дающие право на приобретение нового жилья, получили шесть семей в общей сложности на сумму 14,3 млн рублей. Как сообщил первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства региона Руслан Болотов, за ночь было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время. Но масштабная работа только начата.

Одной из первых сертификат получила семья Сафроновых из Тулуна. В планах – переезд в Иркутск.

– Мы не ожидали настолько быстро все получить! Вчера нам сообщили об этом, а сегодня, вот уже документы на руках. Это состояние шока! Хотим поблагодарить специалистов и за то, что в пунктах размещения граждан, где нас изначально приняли, все было организовано для пострадавших хорошо,- поделилась впечатлениями Екатерина Сафронова.

Председатель Правительства Иркутской области подчеркнул, что большая работа по выдаче документов на приобретение жилья только начата. Поблагодарил региональные профильные министерства за работу в круглосуточном режиме.

– Наша задача – в сжатые сроки сделать так, чтобы все жители Иркутской области, которые попали в зону паводка, получили эти документы и уже начали реализовывать свое право на жилье, – подытожил Руслан Болотов.