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Новый онлайн - продукт «Цифровая бизнес-карта» доступна клиентам Байкальского банка

19 июля 2019

Первые держатели цифровой бизнес –карты появились среди клиентов Байкальского банка и уже оценили на практике актуальность нового онлайн-сервиса.

Иркутский предприниматель, генеральный директор ООО «Байкал-Сахали», Константин Пименов: «Оформить именно цифровую банковскую карту меня подвигла сама жизнь. Нужно было срочно оформить карту для своей организации – туроператора, но я находился далеко от отделения Сбербанка, в итоге сделал онлайн-заявку, мне предложили цифровую карту и оформление заняло считанные минуты. Пользуюсь уже месяц и понимаю, как это удобно. Во-первых экономия времени, во-вторых - не нужно носить карту в кошельке».

Выпуск бизнес-карт Mastercard Digital Business и Visa Digital Business официально в отделениях Байкальского банка стартовал в конце мая 2019 года. Цифровая альтернатива обычной пластиковой банковской карты значительно ускоряет процесс многих финансовых операций. «Банк идет в ногу со временем и предлагает сегодня  актуальный для многих предпринимателей региона новый онлайн продукт. Цифровая карта с помощью современных технологий дает бизнесу дополнительные возможности для развития. В первую очередь- это значительная  экономия времени, владелец такой  карты не тратит время на визиты в отделение банка,  может управлять  денежными  средствами на счёте компании удалённо. Цифровой  картой можно расплачиваться также  при помощи мобильного телефона, если устройство  нашего Клиента поддерживает технологию Apple Pay/Samsung Pay/Android Pay » - говорит  Никита Золотарев директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка.

Подключение SMS-информирования по карте позволяет ее владельцу всегда быть в курсе состояния своего счета и всех  процессов движения денежных средств.  Цифровая карта, как и обычная пластиковая, выпускается на 5 лет, при этом оформить ее можно только онлайн с помощью сервиса СББОЛ.

Из приятных бонусов банковской  новинки - стоимость годового обслуживания – 1000 рублей и подключение к  онлайн-медицине DocDoc. Этот сервис дает владельцу цифровой бизнес-карты годовой бесплатный  доступ к  безлимитным обращениям за помощью к терапевту и педиатру, а также 7 консультаций узко-специализированных специалистов.


/ СИА /
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