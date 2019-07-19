Новый онлайн - продукт «Цифровая бизнес-карта» доступна клиентам Байкальского банка

Первые держатели цифровой бизнес –карты появились среди клиентов Байкальского банка и уже оценили на практике актуальность нового онлайн-сервиса.

Иркутский предприниматель, генеральный директор ООО «Байкал-Сахали», Константин Пименов: «Оформить именно цифровую банковскую карту меня подвигла сама жизнь. Нужно было срочно оформить карту для своей организации – туроператора, но я находился далеко от отделения Сбербанка, в итоге сделал онлайн-заявку, мне предложили цифровую карту и оформление заняло считанные минуты. Пользуюсь уже месяц и понимаю, как это удобно. Во-первых экономия времени, во-вторых - не нужно носить карту в кошельке».

Выпуск бизнес-карт Mastercard Digital Business и Visa Digital Business официально в отделениях Байкальского банка стартовал в конце мая 2019 года. Цифровая альтернатива обычной пластиковой банковской карты значительно ускоряет процесс многих финансовых операций. «Банк идет в ногу со временем и предлагает сегодня актуальный для многих предпринимателей региона новый онлайн продукт. Цифровая карта с помощью современных технологий дает бизнесу дополнительные возможности для развития. В первую очередь- это значительная экономия времени, владелец такой карты не тратит время на визиты в отделение банка, может управлять денежными средствами на счёте компании удалённо. Цифровой картой можно расплачиваться также при помощи мобильного телефона, если устройство нашего Клиента поддерживает технологию Apple Pay/Samsung Pay/Android Pay » - говорит Никита Золотарев директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка.

Подключение SMS-информирования по карте позволяет ее владельцу всегда быть в курсе состояния своего счета и всех процессов движения денежных средств. Цифровая карта, как и обычная пластиковая, выпускается на 5 лет, при этом оформить ее можно только онлайн с помощью сервиса СББОЛ.

Из приятных бонусов банковской новинки - стоимость годового обслуживания – 1000 рублей и подключение к онлайн-медицине DocDoc. Этот сервис дает владельцу цифровой бизнес-карты годовой бесплатный доступ к безлимитным обращениям за помощью к терапевту и педиатру, а также 7 консультаций узко-специализированных специалистов.