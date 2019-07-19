Для малоимущих семей в Иркутской области увеличат размер единовременной выплаты при рождении ребенка с 5 до 10 тыс. рублей

В Иркутской области размер единовременной выплаты при рождении ребенка для некоторых семей увеличится до 10 000 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время размер выплаты составляет 5 000 рублей. Изменения касаются семей, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по региону, и при условии, что ребенок рожден после 31 декабря 2019 года.

Изменения внесены постановлением Правительства Иркутской области «О внесении изменения в подпункт 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па».

В 2018 году единовременная выплата произведена на 14 069 детей. На 1 июля 2019 года выплата произведена на 6544 ребенка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.