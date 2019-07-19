Экологический забег "Чистый город-счастливые лица" состоялся в Братске

Экологический забег "Чистый город-счастливые лица" – это своеобразная пробежка, совмещённая со сбором мусора. Появилось это движение в Швеции в 2016 году. Идея провести такое мероприятие на улицах Братская родилась у студентов БрГУ на ежегодной экологической олимпиаде «Фабрика проектов». Проект стал победителем в номинации «Выбор РУСАЛа», сообщает Братская студия телевидения.

Маршрут забега пролегал от базы отдыха «Простоквашино» до Парка металлургов. Избирали экобегуны разные тактики: одни старались осилить дистанцию за наименьшее время, другие начиняли свои пакеты, что называется, «на совесть».

Роман БАРИЕВ, победитель в номинации «Самый тяжёлый мешок с мусором»:

«Я когда бежал, собирал всё подряд. Бутылки, банки, склянки, всё-всё-всё. На мой взгляд, город относительно не грязный, видал я и грязнее. Но работать в этом направлении стоит».

Акция вызвала интерес у братчан, многие изъявили желание присоединиться и заняться плоггингом всей семьёй.