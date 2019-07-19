Бесплатные прогулки на катере, танцевальные мастер-классы, развлечения для детей. Стала известна программа METALЛУРГ FEST`19 в Братске

Уже в эти выходные металлурги отметят свой профессиональный праздник. По этому поводу Братский алюминиевый завод и компания РУСАЛ приглашают всех желающих на фестиваль METALЛУРГ FEST`19 под открытым небом, который состоится 20 июля на базе отдыха "Простоквашино", сообщает Братская студия телевидения.

В полдень там стартуют соревнования по силовому экстриму. С часу до трёх дня гостям предложат бесплатно прокатиться на катере. В пятнадцать часов начнётся детская развлекательная программа. Маленькие братчане смогут принять участие в конкурсах и мастер-класах, их будут ждать профессиональные аниматоры. Самых дружных и активных приглашают на семейные старты.

С шести до одиннадцати вечера развлечения ждут взрослых. В программе: танцевальные мастер-классы и батлы, а также дискотека.

Вход на мероприятие свободный.