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176 тыс. рублей на открытие собственного дела могут получить граждане пострадавших от наводнения территорий

19 июля 2019

Министерство труда и занятости Иркутской области продолжает работу с незанятыми гражданами, пострадавшими от наводнения, проживающими в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинском и Чунском районах Иркутской области.

Одной из мер социальной поддержки таким гражданам является оказание единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости. Пострадавшим от стихии гражданам, желающим открыть собственное дело, выделяется сумма в размере 176 тысяч рублей. Всего на реализацию этого дополнительного мероприятия из федерального бюджета выделено 3,5 млн рублей, для оплаты расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности 20 граждан.

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Первая встреча с потенциальными индивидуальными предпринимателями состоялась сегодня в центре занятости населения Тулуна. Обратившимся за оказанием единовременной финансовой помощи гражданам рассказали об условиях ее получения, а также научили основам составления бизнес-планов.

Специально для оказания консультативной правовой помощи, необходимой начинающим предпринимателям при открытии собственного дела, 23 июля 2019 года в 13 часов в центре занятости населения Тулуна состоится бесплатный однодневный семинар с участием представителей Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

За получением подробной информации по оказанию единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавшие граждане могут обратиться в следующие Центры занятости населения:

  • ОГКУ ЦЗН города Тулуна: г. Тулун, ул. Гоголя, 39, каб. № 1, № 3, тел.8 (39530) 40-784
  • ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска: г. Тулун, ул. Ленина, 23, каб. № 6, тел.8 (39557) 71-346
  • ОГКУ ЦЗН Тайшетского района: г. Тайшет, ул. Северовокзальная, 26, тел.8 (39563) 53-333
  • ОГКУ ЦЗН Чунского района: р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, 1г, тел.8 (39563) 53-333

Горячая линия министерства труда и занятости населения Иркутской области: 8 (3952) 33-62-73


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