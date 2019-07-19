В Тулуне остается подтопленным 31 дом

На сегодняшний день в Тулуне остается подтопленным 31 жилой дом, остальные населенные пункты в Иркутской области освобождены от воды за исключением низменной части города Тулуна.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МЧС по Иркутской области, всего с начала проведения аварийно-восстановительных работ в подтопленных районах была проведена откачка воды и очищены 8 435 подворий, 298 улиц протяженностью 146,9 километров. Вывезено 219 881 куб.м мусора. Восстановлены в полном объеме водоснабжение, энергоснабжение, фиксированная телефонная и почтовая связь, а также проезд по 22 автомобильным мостам и переправам, 48 участкам автомобильных дорог. Оказана адресная помощь населению в 11 387 случаях.

На сегодняшний день 1 863 ребенка проходят реабилитацию в детских оздоровительных лагерях и санаториях.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 3 635 человек, в том числе 309 волонтеров, 945 единиц техники, 56 плавсредств, 9 воздушных судов.