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Владимир Путин прилетел в город Братск Иркутской области

19 июля 2019

Сегодня, 19 июля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области. Об этом сообщили в администрации Тайшетского района.

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Президент прибыл, чтобы посетить районы, пострадавшие от наводнения, и провести совещание "О мерах по ликвидации последствий наводнения". Отмечается, что в совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, руководители муниципальных образований. Мэр Тайшетского района Александр Величко выехал в город Братск на встречу с Президентом.

Отметим, что Владимир Путин посетил Иркутскую область, в которой в тот момент еще продолжалось наводнение, в ночь на 30 июня этого года. Тогда президент России возвращался из Японии с саммита глав 20 крупнейших государств планеты и сделал остановку в Братске, где провел большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим гражданам.

Рекордный паводок в Иркутской области подтопил больше ста населенных пунктов, больше всего пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера. 


/ СИА /
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