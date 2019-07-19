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ФНС разъяснила особенности налогообложения при продаже недвижимости, купленной с использованием материнского капитала

19 июля 2019

Если дом или квартира куплены в общую долевую собственность родителей и детей с использованием материнского капитала, то эта сумма является расходом всех членов семьи в соответствующих долях. Это учитывается при расчете налоговой базы при продаже долей. К такому выводу пришла ФНС России по результатам рассмотрения жалобы.

Один из родителей представил декларацию по НДФЛ от имени своего несовершеннолетнего ребенка в связи с продажей его доли в доме. Жилье  было в собственности менее трех лет. Чтобы снизить сумму налога, в качестве расходов родитель указал всю сумму материнского капитала.

Однако по итогам камеральной проверки инспекция установила, что в этой ситуации налогоплательщик имеет право уменьшить налогооблагаемый доход лишь на соответствующую долю от суммы материнского капитала, а не на всю сумму.

Родитель не согласился с этим решением и обжаловал его в ФНС России. Однако ФНС России подтвердила выводы нижестоящей инспекции, что согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной в Обзоре судебной практики от 22.06.2016.


/ СИА /
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