МЭР предложило ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике

Минэкономразвития предложило ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике – за счет федерального бюджета, сообщают Ведомости со ссылкой на публикацию проекта указа президента на regulation.gov.ru.

Перекрестное субсидирование составляет до 25% в цене электроэнергии и ежегодно увеличивается, рассказал представитель Минэкономразвития, в министерстве обсуждается несколько способов решить эту проблему, в том числе через снижение издержек энергетических компаний и компенсацию социальной нагрузки из бюджета. График ликвидации перекрестного субсидирования и бюджетные расходы на это по годам будут обговорены с другими ведомствами. Проект указа – на начальной стадии разработки и должен пройти общественное обсуждение.

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр отмечает, что большую часть перекрестного субсидирования составляют платежи промышленности за население – это около 250 млрд руб. в год, надбавка за выравнивание тарифов на Дальнем Востоке – еще примерно 40 млрд руб. в год. По его мнению, энергетика только выиграет, если инициатива Минэкономразвития воплотится в жизнь: переход на экономически разумные цены повысит конкурентоспособность промышленности и уменьшит желание крупнейших потребителей электричества переходить на собственную генерацию.

Но, с другой стороны, готов ли федеральный бюджет компенсировать ежегодно эти суммы?

В федеральном бюджете на 2019 г. предусмотрен профицит в 1,88 трлн руб. и теоретически эти средства можно использовать на реализацию предложения Минэкономразвития, рассуждает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина, но деньги потребуются ежегодно, а дополнительные 400 млрд руб. в год – неподъемные средства для федерального бюджета.