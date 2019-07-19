В Иркутской области расширили список категорий граждан, которые могут получить льготные ипотечные кредиты

Правительство Иркутской области, исполняя поручение Президента РФ по стимулированию рынка ипотечного кредитования, продолжает реализацию мероприятия по стандартам Акционерного общества «ДОМ.РФ».

В июле процентные ставки по ипотечным программам банка «ДОМ.РФ» снизились. Теперь по льготным ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым на территории Иркутской области, ставка составляет от 6,45% до 7,75%. Ее расчет, как и раньше, производится, исходя из размера первоначального взноса от стоимости жилого помещения.

В целях исполнения поручения, данного в ходе послания Губернатора Иркутской области в 2019 году, а также в связи с высокой заинтересованностью граждан в приобретении жилья за счет средств льготного ипотечного жилищного кредитования, Правительство региона расширило список категорий граждан, которые могут приобрести жилье за счет таких средств. Это граждане России, для которых основным местом работы является деятельность во всех государственных или муниципальных учреждениях Иркутской области.

Льготные ипотечные жилищные кредиты предоставляются на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке жилья на территории региона в размере, не превышающем 5 млн рублей. В рамках уточнения закона Иркутской области об областном бюджете на 2019 год на реализацию мероприятия по предоставлению льготных ипотечных кредитов предусмотрено увеличение финансирования, что позволит 125 семьям приобрести собственное жилье за счет ипотечных средств со сниженной процентной ставкой, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.