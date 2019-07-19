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Дети из Иркутской области отдыхают в лагере «Найрамдал» в Монголии

19 июля 2019

Ребята из пострадавших от паводка территорий Иркутской области отдыхают в международном детском лагере «Найрамдал» в Монголии. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Как рассказал советник Посольства Российской Федерации в Монголии, руководитель представительства Россотрудничества в Монголии, директор Российского центра науки и культуры Амгалан Базархандаев, на отдыхе находятся 42 школьника из Тулуна и Нижнеудинска.

От имени Посольства Российской Федерации и Правительства Иркутской области советник поблагодарил Президента и Правительство Монголии за помощь в организации детской оздоровительной кампании. Всего в лагере «Найрамдал» отдыхает 800 детей, в том числе ребята из Японии, Кореи, Китая.

 

 

 


/ СИА /
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