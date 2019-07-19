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Что ищут иркутяне? Авито опубликовало 10 самых популярных запросов

19 июля 2019

Потребительские предпочтения жителей Иркутска за год практически не изменились, к такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы.

Как и годом ранее, в 2019 году жители города хотят обзавестись сначала квартирой, а потом кроссовками, работа замкнула топ-3. В рейтинге впервые появились такие запросы, как «туфли», но исчезли «сандалии». В рейтинге поисковых запросов первого полугодия 2019 года появились туфли, а куртка (10-я строчка) сменила популярные в прошлом году сандалии.

Самые популярные поисковые запросы на Авито в 2018 и 2019гг., Иркутск

 

I полугодие 2018г.

I полугодие 2019г.

1

квартира

квартира

2

кроссовки

кроссовки

3

работа

работа

4

велосипед

велосипед

5

дом

гараж

6

холодильник

дом

7

куртка

холодильник

8

стол

стол

9

гараж

туфли

10

сандалии

куртка
 

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