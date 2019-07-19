Что ищут иркутяне? Авито опубликовало 10 самых популярных запросов

Потребительские предпочтения жителей Иркутска за год практически не изменились, к такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы.
Как и годом ранее, в 2019 году жители города хотят обзавестись сначала квартирой, а потом кроссовками, работа замкнула топ-3. В рейтинге впервые появились такие запросы, как «туфли», но исчезли «сандалии». В рейтинге поисковых запросов первого полугодия 2019 года появились туфли, а куртка (10-я строчка) сменила популярные в прошлом году сандалии.
Самые популярные поисковые запросы на Авито в 2018 и 2019гг., Иркутск
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I полугодие 2018г.
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I полугодие 2019г.
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1
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квартира
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квартира
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2
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кроссовки
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кроссовки
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3
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работа
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работа
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4
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велосипед
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велосипед
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5
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дом
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гараж
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6
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холодильник
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дом
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7
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куртка
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холодильник
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8
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стол
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стол
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9
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гараж
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туфли
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10
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сандалии
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куртка