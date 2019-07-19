Что ищут иркутяне? Авито опубликовало 10 самых популярных запросов

Потребительские предпочтения жителей Иркутска за год практически не изменились, к такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы.

Как и годом ранее, в 2019 году жители города хотят обзавестись сначала квартирой, а потом кроссовками, работа замкнула топ-3. В рейтинге впервые появились такие запросы, как «туфли», но исчезли «сандалии». В рейтинге поисковых запросов первого полугодия 2019 года появились туфли, а куртка (10-я строчка) сменила популярные в прошлом году сандалии.

Самые популярные поисковые запросы на Авито в 2018 и 2019гг., Иркутск