S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за полгода на 14,2%

Авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 5 916 547 пассажиров, на 13,2% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Рост на международных направлениях составил 16,9%. В первой половине 2019 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 2 241 361 пассажира.

Пассажирооборот за полгода вырос на 17,3% и составил 17 174 708 тыс. пкм.

«В конце первого полугодия 2019 года S7 Airlines перешла важный рубеж: в июне воздушный флот авиакомпании превысил отметку в 100 лайнеров. Сотым самолетом в парке стал Airbus A320neo, теперь у S7 Airlines 18 самолетов нового поколения. Постепенное расширение и обновление флота позволяет нам предлагать пассажирам новые направления для путешествий, а также увеличивать в высокий сезон частотность самых востребованных рейсов», – отмечает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Пассажиры лайнеров семейства Airbus A320neo первыми смогли воспользоваться системой развлечений на борту. Теперь у пассажиров S7 Airlines есть возможность в полете смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы для детей, слушать музыку и аудиоспектакли, читать книги. Бесплатный развлекательный контент размещен в локальной сети, доступ к которой осуществляется при использовании любых персональных электронных устройств – смартфонов, планшетов и ноутбуков. С начала лета система развлечений работает в тестовом режиме на рейсах авиакомпании, которые выполняются на воздушных судах Airbus и Boeing.