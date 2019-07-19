Связь-Банк снизил ставку по кредиту наличными для бюджетников на один процент до 12,9%

Связь-Банк снизил ставку по кредиту наличными для работников бюджетной сферы на один процент до 12,9% годовых в рублях.

Сотрудники бюджетной сферы могут оформить кредит с пониженной ставкой на срок от полугода до 7 лет и на сумму от 30 тысяч до 3 млн рублей.

Условия программы распространяются на работников образовательных учреждений, системы здравоохранения, научной сферы, МЧС, судебной деятельности и органов государственного управления.