Связь-Банк снизил ставку по кредиту наличными для бюджетников на один процент до 12,9%

Связь-Банк снизил ставку по кредиту наличными для работников бюджетной сферы на один процент до 12,9% годовых в рублях.
Сотрудники бюджетной сферы могут оформить кредит с пониженной ставкой на срок от полугода до 7 лет и на сумму от 30 тысяч до 3 млн рублей.
Условия программы распространяются на работников образовательных учреждений, системы здравоохранения, научной сферы, МЧС, судебной деятельности и органов государственного управления.
ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация ВЭБ.РФ.